Nicola | «L’Empoli sta dando tutto per la salvezza Su Niang…»

Sassuolo, è sempre più crisi: Bastoni fa volare l'Empoli di Nicola

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’allenatore delDavideha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Sassuolo. Le parole Davideha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra Sassuolo e ed Empoli nel post gara. «Niang è un ragazzo che sta facendo la differenza. Classifica? Dobbiamo continuare così per raggiungere la. Credere nel lavoro senza esaltarsi e senza deprimersi, questo è il calcio. I ragazzi stanno. Sarei ipocrita a non dirmi soddisfatto di come è arrivato il risultato, abbiamo fatto ancora una volta tre reti, e poi due su calci piazzati, ci abbiamo lavorato. Non mi è piaciuto quello subito»