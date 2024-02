Nicola è un fior di allenatore ma è considerato uno “di categoria”. Ha trasformato l'Empoli

(Di sabato 24 febbraio 2024)è un signorma èuno “di”. Haha vinto 3-2 in casa del Sassuolo. Due le conclusioni. Una è che il Sassuolo è sempre più vicino alla Serie B. È terzultimo in classifica con 20 punti in classifica. Nelle ultime cinque partite la squadra di Dionisi (uno dei tecnici della nouvelle vague) ha totalizzato un solo punto frutto del pareggio interno contro il Torino, punticino circondato da sconfitte con Monza, Bologna, Atalanta e oggi in casa contro. Di controda quando ha preso la guida del, ha collezionato tre vittorie e tre pareggi. Ha battuto Monza, Salernitana e oggi Sassuolo. Ha pareggiato contro Juventus, Genoa e ...