Niang fa 3 su 3 su rigore | Lukaku | Calhanoglu e un leader insospettabile | ecco le strisce più lunghe in Serie A

Niang fa 3 su 3 dal dischetto: Lukaku, Calhanoglu e un leader insospettabile, ecco le strisce più lunghe in Serie A

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mbayeha avuto un impatto incredibile a Empoli: 3 partite, 3 reti, tutte dal dischetto, con una freddezza che in carriera non gli era...

M'Baye Niang , attaccante ex Milan e Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Empoli contro la Salernitana all'Arechi,... (calciomercato)

frenata viola nella corsa all'Europa. Non basta , alla Fiorentina , un primo tempo brillante e aggressivo, coronato dal bel gol di Beltran: nella ripresa ... (firenzepost)

Empoli 3 punti salvezza al 94': Nicola IMPAZZISCE, Niang nella storia | OneFootball: Pinamonti segna e riscatta i due rigori falliti contro l’Atalanta. Il 2-1 è un altro rigore, l’ennesimo di Mbaye Niang che si conquista il penalty calciando la palla addosso alla mano di Ferrari.onefootball

Pagelle Sassuolo-Empoli 2-3, Bastoni fa volare Nicola: Dionisi nel baratro: Poi il pareggio di Pinamonti su rigore, che riscatta dunque il doppio errore di Bergamo, e il nuovo vantaggio ospite con il sempre glaciale Niang, al 3° centro dal dischetto in 3 gare consecutive. Ad ...footballnews24

I toscani vanno due volte in vantaggio con Luperto e Niang, vengono acciuffati da Pinamonti e Ferrari ma poi trovano i tre punti: I toscani vanno due volte in vantaggio, prima con Luperto (11’), poi con Niang su rigore (64’), e per due volte vengono raggiunti dai padroni di casa, con Pinamonti su rigore (54’) e con Ferrari (77’) ...gazzetta