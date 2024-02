Netanyahu, al lavoro su schema per rilascio degli ostaggi

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Stiamo lavorando per ottenere un altroper ildei nostri, nonché per completare l'eliminazione dei battaglioni di Hamas a Rafah". Lo ha detto Benyaminconfermando che stasera Israele discuterà "i prossimi passi dei negoziati".ha aggiunto tuttavia che convocherà "all'inizio della settimana il gabinetto per approvare i piani operativi d'azione a Rafah, compresa l'evacuazione della popolazione civile da lì". "Solo una combinazione di pressione militare e negoziati risoluti porterà aldei nostri, all'eliminazione di Hamas e al raggiungimento di tutti gli obiettivi".

