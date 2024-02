Nessuna barriera architettonica. Pronta l'area giochi inclusiva a Castelnuovo Magra

(Di sabato 24 febbraio 2024)(La Spezia), 24 febbraio 2024 – Completato il parco divertimenti del centro sociale di Colombiera realizzato dal Comune digrazie a un cofinanziamento della Regione di 25 mila euro. E’ dotato di un percorso ludico ricreativo conper bambini dai 2 anni di età e consentirà anche a quelli con abilità differenti di giocare e socializzare. E’ stato realizzato riqualificando uno spazio esistente, attrezzato con tavolini e panche, e aggiungendo nuovi e coloratissimiaccessibili a tutti, con pavimentazione antitrauma e rampe per renderne più fruibile l’accesso.è priva di barriere architettoniche e consente a tutti i bambini di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie che sviluppano facoltà cognitive, motorie e ...

