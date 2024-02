Nella ex filatura ventiquattro posti di lavoro - Sondrio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lidl apre un nuovo supermercato in provincia di Sondrio all’insegna del recupero green e dell’occupazione. Sito in Via Pertini, il nuovo punto vendita di Prata Camportaccio rappresenta il quarto supermercato Lidlprovincia sondriese. L’apertura ha un risvolto positivo in termini di occupazione: sono infatti 24 i nuovi collaboratori. A disposizione dei clienti è presente un parcheggio che conta oltre 100auto, mentre gli orari di apertura del punto vendita sono pensati per assicurare la massima flessibilità di servizio: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30, mentre la domenica dalle 8 alle 20. La progettazione del nuovo Lidl di Prata Camportaccio, supermercato che ospita un’area vendita di circa 1.300 mq, ha visto l’utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti ...