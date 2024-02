Nba, debutto ok per Gallinari: Milwaukee stende Minnesota. Wembanyama da record

(Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 febbraio 2024 – Prova di forza dinella notte Nba. I Bucks sfoderano la loro miglior versione, sconfiggendo la capolista della Western Conference con il risultato di 112-107. I protagonisti sono Giannis Antetokounmpo e Lillard, entrambi in doppia doppia: il primo chiude con 33 punti e 13 rimbalzi, mentre il secondo con 21 punti e 10 assist. Fra il primo e il secondo quarto,fa il propriocon la squadra di coach Doc Rivers, il quale gli concede meno di cinque minuti sul parquet. Un tiro sbagliato e un rimbalzo catturato per l'azzurro. Dall'altra parte si registrano i 28 punti di Edwards e le doppie doppie di Towns (22 punti e 14 rimbalzi) e di Gobert (12 punti e 19 rimbalzi). La sconfitta di Minny e la contemporanea affermazione per 147-106 ai danni dei Washington ...