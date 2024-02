Navanly | Corpo consegnato alla madre

Il corpo di Navalny è stato consegnato alla madre - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) 17.20 Ildi Alexei Navalny è statodell'oppositore russo. Lo ha confermato via X Kira Yarmish che per anni è stata la portavoce di Navalny, il dissidente 47enne la cui morte in carcere è stata annunciata lo scorso 16 febbraio "La salma di Alexei è stata consegnata. Grazie a tutti coloro che hanno chiesto questo con noi",ha scritto.La mamma è ancora a Salekhard".Quanto al funerale, dice"non sappiamo se le autorità interferiranno per procedere come vuole la famiglia" ha aggiunto.