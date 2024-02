Navalny | “Il corpo di Alexei è stato consegnato alla madre”

Il corpo di Navalny è stato consegnato alla madre - Ultima ora - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 “Ildi. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno chiesto questo insieme a noi”. È quanto fa sapere sui social la portavoce di, Kira Yarmish. “Lyudmila Ivanovna (ladi, ndr) si trova a Salekhard. Il funerale deve ancora svolgersi”, ha aggiunto Yarmish.: SVELATO COME ÈUCCISO “Non sappiamo se le autorità impediranno che si svolga come la famiglia vuole e comemerita. Riporteremo le informazioni non appena saranno disponibili”, conclude.