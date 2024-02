Navalny | il corpo consegnato alla madre

Il corpo di Navalny è stato consegnato alla madre - Notizie - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Non è chiaro se saranno consentiti funerali come vorrebbe la famiglia Ildi Alexeiè stato restituitodell'oppositore russo. Lo ha confermato via X Kira Yarmysh che per anni è stata la portavoce di. "La salma di Alexei è stata consegnata a sua. Grazie a tutti coloro che hanno