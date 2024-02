NAU!RELOOVE dà una seconda occasione agli occhiali che non usiamo più

Occhiali, come estendere il ciclo di vita e rendere i clienti protagonisti della circolarità

(Di sabato 24 febbraio 2024) È successo a tanti di aver abbandonato in fondo a un cassetto un paio diche si era comprato per levarsi uno sfizio perché, solo allora, rispondenti ai nostri gusti estetici. A volte li abbiamo addirittura buttati perché considerati di troppo o inutili, senza pensare nemmeno un secondo che quello stesso paio diavrebbe potuto avere unavita, sarebbe potuto piacere a qualcun altro. Probabilmente ricapiterà ancora, ma d’ora in avanti possiamo pensarci due volte prima di dimenticarli in fondo a un cassetto o gettarli nel bidone dell’indifferenziata. NAU! – il brand che dal 2005 ha messo al centro le persone, la sostenibilità economica, sociale e ambientale e che dal 2022 compensa la CO2 emessa per realizzare ogni occhiale venduto – ci dà ora la possibilità di liberarci degliche non ...

