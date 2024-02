Naufragio di Cutro | un anno dopo riconosciuta la più piccola delle vittime Il governo diserta le commemorazioni

Naufragio di Cutro, un anno dopo riconosciuta la più piccola delle vittime. Il governo diserta le commemorazi…

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il neonato aveva una mamma e una sorella, come lui morte nella strage. Il ministro Piantedosi ieri in “visita privata” a Crotone, ma niente incontri con i familiari. “Un altro schiaffo”

“Dovevano andare a prenderli al largo ma non intervennero”. La procura chiederà il rinvio a giudizio per disastro colposo (repubblica)

“Tutto ok? Stai bene? Una ragazza è morta, una ragazza è morta. Vai a portare l’acqua”. Sono le frasi strazianti dei pescatori che, per primi, hanno soccorso ... (ilfattoquotidiano)

C’è un’indagine per traffico internazionale di migranti condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e collegata con il naufragio di Cutro : un ... (ilfattoquotidiano)

Un'anziana di Cutro tra gli "eroi" insigniti dal Presidente della Repubblica: Nicolina Parisi, 82 anni, ha offerto la propria tomba di famiglia per ospitare le salme dei migranti deceduti dopo il naufragio ... rainews

La spiaggia di Steccato di Cutro dove per settimane il mare ha continuato a restituire gli effetti personali dei migranti - Ansa: Anche i familiari delle vittime e superstiti in Calabria per l'anniversario di quel tragico naufragio che provocò la morte di 94 persone e 20 dispersi. avvenire