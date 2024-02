Nathaly Caldonazzo | “Sono nata da una violenza sessuale Con Massimo Troisi ho perso quasi 20 chili in un anno | sono diventata anoressica”

Nathaly Caldonazzo a One More Time: “Sono nata da una violenza di mio padre. Con Troisi sentivo il suo cuore …

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Intervistata al podcast One More Time di Luca Casadei,ha spiegato le difficoltà vissute nel proprio passato. “Nasco a Roma da una famiglia disastrata. Mio padre per concepire me, durante una litigata, ha usato della. Me lo ha sempre detto mia madre, ma è una cosa che avrei preferito non sapere”, ha dichiarato,con distacco, l’attrice. D’altronde non è semplice “venire al mondo e sapere che comunque nessuno mi aspettava – ha proseguito – che ero stata uno sbaglio, che ero venuta fuori da una, che lui non si è presentato quando…Vieni fuori un po’ tipo: ‘Scusate se ci’”, ha raccontato. E ancora: “Ho conosciuto...