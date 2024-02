Natalina, la nonna influencer: "Le mie ricette alla tv tedesca"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sansepolcro, 24 febbraio 2024 – I quasi 3 milioni e mezzo di follower su TikTok che seguonoe le sue performance in cucina sono numeri non sfuggiti ai media internazionali e difatti, a Sansepolcro, è arrivata la troupe di una televisioneche da mercoledì a ieri ha seguito una giornata tipo della "regina" dellemade in Toscana. A 87 anniMoroni è una star sul social più "giovane" del web, TikTok, dove conta appunto milioni di follower. Un successo incredibile fatto con semplicità, che conferma ancora una volta l’amore puro e vero tra nipoti e nonni. E così lapiù famosa della Valtiberina non è passata inosservata nemmeno in Germania: come racconta il nipote Luca (che la coinvolge nelle sue attività quotidiane rendendo la sua vita una vera e ...