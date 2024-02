Nasconde sieropositività alla partner e ci fa sesso | assolto da accusa di lesioni personali gravissime

Bari, nasconde la sieropositività alla partner: assolto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 24 febbraio 2024) Secondo le motivazioni dei giudici del Tribunale di Bari, l'uomo 56enne sarebbe stato in una condizione di "impossibilità" a trasmettere il virus: "i pazienti con carica virale negativa non avrebbero capacità di trasmettere l'infezione per via sessuale" e per questo, agli stessi, "non veniva più consigliato l'utilizzo del preservativo durante i rapporti sessuali".