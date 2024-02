Nasce "Fabbrica delle Idee Fiumicino", un nuovo motore creativo per il territorio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – La comunità diè testimone di una interessante iniziativa: la nascita della “”, un’associazione che mira a trasformare ilattraverso un laboratorio dinamico di proposte e iniziative. Fondato da un gruppo di cittadini intraprendenti, l’obiettivo è chiaro: migliorare la qualità della vita nel Comune, mettendo in campo impegno e creatività per fare la differenza. Un simbolo di innovazione e sostenibilità Al centro dell’identità della “” c’è un logo che racchiude in sé la missione dell’associazione: una lampadina, simbolo die illuminazione, contiene al suo interno ingranaggi, metafora del lavoro e ...