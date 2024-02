Nasa | ok l’atterraggio sulla Luna di Odysseus | la navicella costruita dai privati Biden | Risultato storico

Luna, il lander Nova-C Odysseus è arrivato sul nostro satellite

Il lander statunitense Intuitive Machines Odysseus è atterrato sulla Luna, non tutto è andato come previsto: La missione IM-1 di Intuitive Machines con il lander lunare statunitense Nova-C Odysseus è riuscita a toccare il suolo della Luna con un soft-landing. A causa di un problema nelle ultime fasi della di ...hwupgrade

L'allunaggio della sonda Odysseus non è andato alla perfezione: Il primo dispositivo americano a giungere sul satellite in oltre 50 anni è probabilmente atterrato su un fianco e non in posizione verticale. Il modulo può però ancora produrre energia e funzionare ...agi

Il primo lander privato ha toccato la superficie lunare raggiungendo un traguardo storico: Dopo una discesa da brivido, la sonda Odysseus è atterrata regolarmente vicino al Polo Sud del nostro satellite naturale, riportando gli Stati Uniti sulla superficie della Luna. In programma ora c'è u ...lescienze