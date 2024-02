Napoli, volto ricostruito al 'Cardarelli' dopo grave trauma facciale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon un intervento di chirurgia plastica ad elevata complessità è statoilalla giovane infermiera coinvolta in un gravissimo incidente stradale. La donna arrivò al Pronto Soccorso del Cardarelli in condizioni drammatiche, avendo subito un gravissimoalla faccia che le aveva asportato molti tessuti muscolari ed ossei, oltre a grandi porzioni di pelle. Un primo intervento era stato eseguito dall’equipe delcenter diretto da Patrizio Festa per pulire i tessuti e garantire una prima pulizia delle ferite. Già nelle giornate successive, tuttavia, la paziente è stata trasferita presso il reparto di chirurgia plastica dove, l’equipe guidata da Roberto D’Alessio insieme ai chirurghi del Maxillocoordinati da Maurizio Gargiulo hanno studiato il ...

