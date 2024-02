Napoli | report allenamento in vista del Cagliari | personalizzato per Ngonge | Osimhen recuperato

Napoli, report allenamento 24 febbraio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilsi prepara alla sfida contro iltorna in gruppo. Tutte le notizie sul recupero e l’della squadra. NOTIZIE CALCIO. La città partenopea è in fermento in attesa della sfida contro il, programmata per domani alle ore 15, nell’ambito della 26esima giornata di Serie A. Ildi Francesco Calzona si è allenato intensamente questa mattina presso l’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, indel fondamentale incontro con la squadra di Claudio Ranieri. L’attenzione di tutti gli appassionati è focalizzata sul recupero di Victor, e le notizie provenienti dal campo sono estremamente incoraggianti. Dopo una giornata di...