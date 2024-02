Napoli | raffica di arresti per droga Nei guai anche un 14enne

CORRUZIONE E FALSO, RAFFICA DI ARRESTI AL PORTO DI NAPOLI

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nel corso di mirate operazioni di sorveglianza effettuate dalla Polizia di Stato a, sono stati effettuati tre distintiper reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Tra le persone in manette,un minorenne. Arrestato unper spaccio al Rione Berlingieri Il giovane di soli 14 anni è stato arrestato in flagrante L'articolo Teleclubitalia.

Era pronto a lasciare il Paese il narcotrafficante 65enne, nato in Uruguay ma residente a Scafati arrestato in un hotel di Trecase , nel Napoletano, dai ... (ilmattino)

Maltempo a Napoli, diramata allerta gialla per 24h: interrotti collegamenti con le isole, chiusi parchi e cimiteri: La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle 20..ilmattino

Previsione meteo Palermo: nuvole e pioggia in arrivo, vento in intensificazione: LEGGI ANCHE Previsione meteo Roma: sole e nuvole in arrivo con possibili piogge Previsione meteo Perugia: da poco a molto nuvoloso con pioviggine in arrivo Il meteo dei prossimi giorni si preannuncia ...meteogiornale

Maltempo oggi diretta. La neve paralizza il Brennero, code chilometriche. Allarme vento forte al Centro-Sud: A Napoli, nella giornata di domani (24 febbraio ... Lo fa sapere la Regione, Forti raffiche sulla costa sopra gli 80km/h, nevica al momento sui rilievi appenninici, in abbassamento nel pomeriggio fino ...leggo