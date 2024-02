Napoli | Osimhen sta meglio e torna ad allenarsi in gruppo

Napoli, stato influenzale per Osimhen: le sue condizioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoStaVictor, ieri sofferente per sintomi influenzali, che oggi ha svolto l’allenamento in campo con i compagni del. Il bomber nigeriano non ha più la febbre ma gli è rimasto un po’ di mal di gol che non lo ha fermato dalre in campo percon il resto della rosa in vista della sfida di domani a Cagliari, match che vuole giocare perre in serie A due mesi dopo l’ultima partita. Il tecnico Calzona insieme allo staff medico esaminerà domani le condizioni diche però sembra pronto a giocare dall’inizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

