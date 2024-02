Minacce di morte al Procuratore di Napoli Nicola Gratteri: arrestato pregiudicato

«anche a Napoli portare simboli ebraici, come la kippah e la stella di David, è diventato un pericolo. Alcuni ebrei della nostra comunità sono stati ... (ilmattino)

Napoli, minacce di morte al ministro della Giustizia Carlo Nordio: scritta nella stazione della metro: Una scritta con minacce di morte al ministro della Giustizia Carlo Nordio è comparsa nella la scritta nella stazione della metro Linea 1 di Napoli di Salvator Rosa. A denunciarlo è il consigliere ... fanpage

Nascondono in casa pistola, mazza e uniformi di Polizia: denunciati papà e figlio: Nei guai un padre e un figlio residenti a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Tutto il materiale è stato sequestrato. I due sono stati anche denunciati a vario titolo all’Autorità Giudiziaria per ... fanpage

