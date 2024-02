Napoli, Lega denuncia scritta contro Nordio in stazione metro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nelle scorse ore mi è stata segnalata una inquietantedi condanna a morte all’indirizzo del ministro della Giustizia, Carlo, comparsa su un muro dellaSalvator Rosa dellapolitana di. Si tratta di un farneticante messaggio di matrice anarchica che ci catapulta in un clima da anni di piombo, e che ho prontamenteto alle autorità competenti”. È quantoSeverino Nappi, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania. “Al Guardasigilli – aggiunge – massima vicinanza e solidarietà, con la speranza che gli autori di queste vili minacce vengano immediatamente individuati e assicurati alla giustizia, e un invito a certi rappresentanti istituzionali campani ad ...

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche nel golfo di Napoli , sta causando la sospensione dei collegamenti marittimi per le isole partenopee. Il ... (2anews)

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo ... (ilmattino)

CORRIERE DELLA SERA - Da Conte al "rebus" Napoli, molte panchine pronte a cambiare: Il Corriere della Sera fa il punto sui possibili cambi in panchina del prossimo anno. Antonio Conte è uno degli osservati speciali. Non gli dispiacerebbe restare in Italia ma il Milan sembra orientato ... napolimagazine

Antonio Franchini: "Racconto mia madre, la sue contraddizioni mi parlano di Napoli": Nei cantieri edili c'è un addetto che perde la vita ogni due giorni e in un caso su tre non... il Denaro.it 24-02-2024 10:46 CRONACA Coldiretti: Provvidenziale l'ondata di neve e pioggia in arrivo ... virgilio

Napoli, una scritta contro Nordio nella stazione della metropolitana Salvator Rosa: Nei cantieri edili c'è un addetto che perde la vita ogni due giorni e in un caso su tre non... il Denaro.it 24-02-2024 10:46 CRONACA Coldiretti: Provvidenziale l'ondata di neve e pioggia in arrivo ... virgilio