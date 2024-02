Napoli | incendio in un’abitazione al Vomero | vigili del fuoco al lavoro

Napoli, incendio in abitazione: un morto

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè scoppiato in un appartamento tra via Bernini e via Torrione San Martino al. Non ci sarebbero feriti, né altre serie conseguenze. Anche grazie al pronto intervento deidel. I pompieri sono presenti in zona, per l’intervento in corso nella vicina via Morghen, dove tre giorni fa si è aperta una maxi voragine. In pochi istanti hanno risposto all’allarme, e sono giunti in via Torrione San Martino. Insieme a loro alcune pattuglie della polizia di Stato. Scongiurati danni gravi, ma non c’è pace per l’area collinare di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.