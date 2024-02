Napoli, guarda il Barcellona: poker e secondo posto VIDEO

Leggi tutta la notizia su calciomercato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilbatte 4-0 il Getafe in una gara valida per la 26esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Dopo il pareggio per 1-1 firmato...