Napoli, a Cagliari serve la vittoria: Osimhen pronto per l'esordio in A di Calzona

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUn esordio in serie A da allenatore per Francesco, un esordio in campionato nel 2024 per Victorin netta ripresa dopo una leggera influenza. Sono due degli elementi che caratterizzano la trasferta del, primo passo delle 14 partite di campionato che il nuovo tecnico azzurro ha davanti per provare la scalata alla qualificazione europea per la prossima stagione. Il sogno resta la super rimonta verso il quarto posto, oggi occupato dal Bologna che ha però giocato due partite in più: l’obiettivo vero è l’Atalanta, quinta a nove punti di vantaggio. Un abisso che peròvuole affrontare chiedendo ai suoi di dare sempre il massimo. Il tecnico oggi non ha parlato, ma ha continuato il suo lavoro al quinto giorno da allenatore azzurro dopo il ...

