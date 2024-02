Nagelsmann parla del suicidio del padre: «Era un agente segreto»

Il ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha parlato della crisi in corso al Bayern Monaco , sua ex squadra, che ha annunciato di volersi... (calciomercato)

Nagelsmann ha raccontato per la prima volta del suicidio del padre in un'intervista al Der Spiegel: "Era nei servizi segreti , non poteva parlare del suo ... (fanpage)

Mauri: "Per me sia Chiesa che Allegri lasceranno la Juve. Vlahovic Deve migliorare nei big match": Ospite di "TvPlay", Stefano Mauri, ex centrocampista, tra le altre, della Lazio, si sofferma a parlare di Juventus, analizzando diversi temi: "Per me Chiesa e Allegri andranno via, ... tuttojuve

Nagelsmann e il suicidio del padre: “Penso spesso a quel giorno. Del suo lavoro…”: Non è molto comune parlare così apertamente della propria vita privata, ma Julian Nagelsmann lo ha fatto in una lunga intervista al Der Spiegel. Il tecnico ha parlato di un tragico episodio che ha ... golssip

La Juventus su "X": Juve-Frosinone nel mirino": "Juve-Frosinone nel mirino": così la Juventus, sul proprio account "X", carica la squadra bianconera in vista del match interno di campionato di domani alle 12:30 contro ... tuttojuve