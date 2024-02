Mutui: tassi triplicati in tre anni. In calo la quota di italiani che si indebita per comprare casa

Mutui, tassi triplicati in 2 anni: crollano compravendite case (Di sabato 24 febbraio 2024) A fine dicembre scorso, gli interessi medi applicati ai prestiti immobiliari erano arrivati al 4,40%, vale a dire esattamente il triplo rispetto all'1,45% di gennaio 2022 Il caro-tassi batte il credito e ridisegna i progetti di spesa per la casa delle famiglie italiane. La fiammata del costo del denaro, portato al 4,5% dalla Bce, ha

