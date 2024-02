Mutui, in due anni tassi triplicati: gli interessi chiesti alle famiglie sono saliti dall'1,45% al 4,4%

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il mutuo è diventatopiù un salasso. Infatti, il caro-batte il credito e ridisegna i progetti di spesa per ladelle. È quanto emerge da una...

Mutui, in due anni i tassi sono triplicati. Le famiglie italiane «chiedono sempre meno prestiti per comprare casa». Lo studio: Il mutuo è diventato sempre più un salasso. Infatti, il caro-tassi batte il credito e ridisegna i progetti di spesa per la casa delle famiglie italiane. È quanto emerge da ... ilmessaggero

