Mussolini: «Adoravo Bassolino, avevamo molte cose in comune, politicamente ero già fluida» - ilNapolista

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alessandraintervistata dal Corriere della Sera, a firma Tommaso Labate. «In Parlamento incontravo l’avvocato Agnelli, appena nominato senatore a vita, che con me era molto garbato. Il Movimento sociale mi mandò a sfidarea Napoli e fu un successo incredibile. Io earrivammo al ballottaggio lasciando fuori la vecchia Dc». Ne parla come di un alleato. In realtà lui divenne sindaco e lei venne sconfitta. Alessandra: «in. Fosse stato possibile, avrei costruito una grande coalizione con lui in consiglio comunale. Mo’ si parla tanto di fluidità;erogià all’epoca». Perché non continuò ...