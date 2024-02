Musica classica, ecologia per la mente

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da quasi 80 anni l’orchestra «I pomeriggili» porta a Milano un repertorio classico abbinandolo a sonorità contemporanee. Così attrae sempre più pubblico e conquista anche i giovani, trasformando il teatro in uno spazio sociale, un rifugio dal rumore. Un’isola protetta dove regalarsi del tempo di qualità ascoltando gli «strumenti dell’anima». Sono troppo vaste, indefinibili e sfuggenti le sfumature dellaper poterle catturare in un colore. Uno, forse, ne afferra di più: il verde. Non per una vaga speranza, ma per una sostenibilità applicata allo spirito: l’ascolto èdella, terapia dal rumore, antidoto alle interferenze e le disarmonie del quotidiano brusio. Il verde contiene una promessa di rifioritura, lo sbocciare di un continuo rinnovo. È una perenne capacità di ...