Musetti e Sonego-Murray e Venus | finale ATP 250 Doha | ultime e diretta TV

Pronostici tennis oggi 24/2/2024: quote ATP Doha e WTA Dubai

(Di sabato 24 febbraio 2024) Questo pomeriggio, con orario di inizio stimato per le 13, il duoaffrontanella sfida valida per ladel torneo ATP 250 di. Se nei match in singoloe soprattuttostanno avendo più di qualche difficoltà, nel doppio invece sono partiti alla grande tutti gli azzurri e le azzurre. Così si ritrovano inper una sfida comunque tutt’altro che semplice controma che promette spettacolo. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove seguire inil matche ...

Paolini accarezza il sogno, ma parte del sogno è già qui. La toscana batte in due set al torneo di Dubai Sorana Cirstea e centra la sua prima finale in un ... (sport.quotidiano)

Musetti e Sonego: «giocare in doppio ci fa migliorare»: Al tennis italiano ultimamente va bene anche quando va così così. A Doha, ad esempio, I Magnifici Lorenzi - Musetti e Sonego - hanno riscattato in doppio un torneo deludente in singolare, battendo ... tennisitaliano

ATP Doha: Musetti e Sonego in finale!: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego superano gli alternate Mies/Smith e si qualificano per la finale del 250 qatariota. Si tratta della prima volta in un atto conclusivo di specialità per il toscano, la ... ubitennis

Musetti-Sonego, che bravi! Sono in finale nel doppio a Doha: Ora sfideranno le teste di serie numero 1 Jamie Murray, lo scozzese fratello di Andy, e Michael Venus, neozelandese. Il torinese raggiante: "La nostra forza è l'amicizia, andiamo in campo con il sorri ... gazzetta