Muore in un cantiere edile a Olbia

Tragedia sul lavoro a Olbia, un uomo muore in un cantiere edile

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ennesimo incidente sul lavoro in un. Un uomo ha perso la vita in via Londra a. Secondo quanto appreso si tratta di un cittadino di 43 anni di nazionalità kosovara del 1981. Ancora non si conoscono i particolari della vicenda. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli ispettori dello Spresal e le forze dell'ordine.

