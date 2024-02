Muore in un cantiere edile a Olbia - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) 22.10 Ennesimo incidente sul lavoro in un. Un uomo ha perso la vita acadendo da un ponteggio da un'altezza di oltre 10 metri. Secondo quanto appreso si tratta di un cittadino di 43 anni di nazionalità kosovara del 1981. Ancora non si conoscono i particolari della vicenda. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche gli ispettori dello Spresal e le forze dell'ordine.

