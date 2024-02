Cosa è successo tra Marco Travaglio e Fedez (e cosa c'entra Selvaggia Lucarelli)

Mr. Marra a Lucarelli: “Ferragni come Wanna Marchi Non l’abbiamo tagliato perché non censuriamo nessuno”: Mr.Marra, co-conduttore del podcast Muschio Selvaggio, ha deciso di rispondere su Instagram a Selvaggia Lucarelli, che rimproverava lui e Fedez di aver invitato Marco Travaglio per "tendergli una ... fanpage

Fedez, nuovo appello a Selvaggia Lucarelli: “Vieni o no a Muschio Selvaggio”: Dopo l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez ha deciso di lanciare un nuovo appello a Selvaggia Lucarelli. Il rapper, infatti, ha voluto nuovamente ... dailynews24

Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez: “Ridicolizza Chiara”: Dopo l'intervento di Travaglio a "Muschio Selvaggio" Selvaggia Lucarelli risponde direttamente a Fedez: per lei il rapper ridicolizza Chiara. notiziemusica