Motta, l'agente: «Non credo Conte andrà a Napoli. Le interferenze di De Laurentiis sono insopportabili» - ilNapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Daro Canovi, agente di Thiago, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, dove, tra le altre cose, ha parlato della situazione allenatori in casa. «Stagione tormentata a? Non poteva che essere così. Nessuno si è davvero domandato perché un allenatore comeSpalletti dopo aver vinto un campionato si sia dimesso. Se si fossero posti questa domanda avrebbero capito che è un ambiente in cui è difficile allenare. L’allenatore del prossimo anno? Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Nonche uno comesia disposto ad andare a. Ledel presidente nonfacilmente sopportabili». Di recente Canovi ha parlato diala Radio ...