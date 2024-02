MotoGp, Yamaha ancora lenta. Meregalli ammette: “Non ci aspettavamo questo distacco”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 - C’ètanto lavoro da fare per, forse troppo per la pazienza di Fabio Quartararo. Il francese più volte ha lamentato in questi test pre stagione la mancanza di velocità della M1 sul giro secco, fondamentale per trovare buone posizioni in griglia e riuscire a essere competitivi in gara, e le impressioni del campione del mondo 2021 sono state confermate anche a Losail e pure il responsabile Maioha dovuto prenderne atto. Qualche progresso sul motore c’è, ma sul grip no. Laconferma la situazione degli ultimi anni, ovvero un buon passo gara ma scarso rendimento sul giro veloce: significa partire dietro e dopo sorpassare le veloci Ducati diventa impensabile.: “Non cidi essere così indietro” L’ultima ...