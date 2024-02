Morto per ipotermia e poi morso da una volpe il 73enne assiderato a Velturno

Bressanone, il 73enne morto per ipotermia era stato morso da una volpe

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - E'pere poi è statopiù volte da una. E' quanto emerso dagli accertamenti autoptici disposti dalla procura di Bolzano sul corpo di Albert Stockner, l'uomo di 73 anni dideceduto lunedì scorso dopo essere stato rinvenuto in condizioni di salute ormai disperate qualche ora prima su un prato a Pinzago nei pressi di Bressanone. L'esame del Dna effettuato dal laboratorio di genetica animale della Fondazione Mach di San Michele all'Adige sui cinque i campioni prelevati dagli indumenti della vittima, ha stabilito che "sono compatibili con la specie Vulpes vulpes ()". Inizialmente si era pensato che i morsi fossero stati provocati da un lupo. Stockner era scomparso nel pomeriggio di domenica 18 febbraio per poi essere stato trovato da una ...

Nei cantieri edili c'è un addetto che perde la vita ogni due giorni e in un caso su tre non lavora in un'azienda edile, ma in una realtà imprenditoriale ... (quotidiano)

Bressanone, il 73enne morto per ipotermia era stato morso da una volpe: Era stato morso da una volpe - non da un lupo o da un cane, come ipotizzato in un primo momento - Albert Stocker, il 73enne trovato morto per ipotermia lunedì mattina in un prato a Pinzago, vicino a ... tgcom24.mediaset

La vedova di Navalny: «Putin ha preso in ostaggio la salma di Alexei»: La vedova di Navalny: «Putin ha preso in ostaggio la salma di Alexei, vuole costringere sua madre ad accettare una sepoltura segreta». lettera43

San Donà di Piave. Mamma, ricoverata in ospedale per problemi al cuore, prende il Covid e muore: i figli fanno causa all'Ulss: SAN DONÀ - Hanno citato in giudizio l'Ulss 4 per la morte della madre, vittima del Covid. Il fatto risale al 2020. B.C, ottantenne del Sandonatese, era stata ricoverata a fine ... ilgazzettino