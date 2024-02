Morto a 90 anni il fratello di Totò Riina | vietati i funerali 

Morto a 90 anni il fratello di Riina, vietati i funerali

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Èa 90giovedì (ma la notizia si è appresa soltanto oggi, a tumulazione avvenuta) ildi, Gaetano. Sono statii funerali pubblici e le esequie sono state celebrate ieri in forma privata a Mazara del Vallo (Trapani), doveviveva e dove è stato sepolto nel cimitero del paese. Il divieto è stato stabilito dal questore di Trapani, Salvatore La Rosa. Presenti alla breve cerimonia, tenuta nella serata di ieri, solo i prossimi congiunti. Gaetanoaveva finito di scontare una condanna per mafia e doveva osservare solo le prescrizioni imposte in base alla sorveglianza speciale, con limitazioni nell'uscita da casa. Le gravi condizioni di salute in cui versava avevano reso superfluo qualsiasi tipo di ...

Due anni di guerra ma Kiev non si arrende, 'vinceremo': E come tutte le notti da due anni a questa parte, sono le sirene della guerra a svegliare ... Perché la guerra infuria, i civili continuano a morire: un Morto in un raid su Odessa nelle ultime 24 ore ...ansa

Lory Del Santo: «La mia fortuna l'ho creata, sono stata furba. Gli amori Tanti me ne hanno affibbiati». Il dolore per i figli morti: Attrice, ex modella e showgirl. Lory Del Santo, 65 anni, mentre racconta alcuni episodi della sua vita, sembra tornare ai tempi in cui la sua carriera è iniziata al ...leggo

Scontro tra auto e moto: un 44enne a processo per la morte di Aldino. Il pm ha chiesto il giudizio immediato, accusa di omicidio stradale aggravato: Il cuore del ragazzo, nato a Tirana ma residente a Lecce da tanti anni con un impiego in un consorzio di onoranze funebri, aveva già smesso di battere: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.quotidianodipuglia