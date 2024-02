Morta 60enne in un incidente a Tuninetti di Carmagnola: violento urto tra due auto e un camion

(Di sabato 24 febbraio 2024) La donna sarebbe stata colpita da un'durante un'inversione e sbalzata contro unin direzione opposta: in corso gli accertamenti

Morto Pompilio Gianmarco Micello, era scampato a un incidente Mortale nel 2022: auto si ribalta in curva: A distanza di circa un anno, il 19enne Pompilio Gianmarco Micello è stato coinvolto in un altro incidente Mortale vicino Brindisi e ha perso la vita ...notizie.virgilio

Morta 60enne in un incidente a Tuninetti di Carmagnola: violento urto tra due auto e un camion: La donna sarebbe stata colpita da un'auto durante un'inversione e sbalzata contro un camion in direzione opposta: in corso gli accertamenti ...notizie.virgilio

Terribile incidente a Tuninetti di Carmagnola: scontro tra due auto e un camion, Morta Rosanna Gianoglio di Ceresole d'Alba: Rosanna Gianoglio, 60enne di Ceresole d'Alba (Cuneo), che era andata a trovare l'anziana madre e che viaggiava su una delle due vetture coinvolte, è Morta sul colpo e vi sono stati altri feriti, ...torinotoday