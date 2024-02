Monza | profumo d' Europa | Maldini e Pessina spediscono la Salernitana quasi in B

Il Monza batte la Salernitana: Maldini e Pessina, profumo d'Europa

(Di sabato 24 febbraio 2024)d'per ildi Palladino, che dopo aver battuto 4-2 il Milan centra la seconda vittoria consecutiva, questa volta in trasferta sul campo della. I gol nel finale di Daniele Matteofissano il punteggio sul 2-0 e portano i brianzoli a quota 36 punti in classifica, alla pari di Napoli (con due partite in meno) e Torino (una in meno). Zona Conference League, insomma, anche se l'obiettivo vero dei biancorossi è più verosimilmente una salvezza senza patemi, praticamente centrata. Si fa durissima invece per i campani guidatida Liverani (subentrato a Pippo Inzaghi), sempre più ultimi fermi a 13 punti a -7 da Verona e Sassuolo. Gli ospiti partono bene già dal primo minuto: Birindelli, imprendibile sulla fascia destra, crossa in mezzo per Djuric ...