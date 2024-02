Monza, Palladino: 'Per Berlusconi dobbiamo pensare in grande, ecco perché Bondo in panchina'

Monza, Palladino: 'Per Berlusconi dobbiamo pensare in grande, ecco perché Bondo in panchina' (Di sabato 24 febbraio 2024) L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana: "Sono molto soddisfatto,... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di sabato 24 febbraio 2024) L'allenatore del, Raffaeleha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana: "Sono molto soddisfatto,...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Salernitana ko anche col Monza e sprofonda verso la B: 90’ per Zanoli, out Zerbin-Popovic: È il primo gol in Serie A con la maglia del Monza, è anche il gol del vantaggio che vale i tre punti per la squadra di Palladino. Con un destro impeccabile, l'ex giocatore del Milan e dello Spezia si ...tuttonapoli Serie A – Colpo Monza a Salerno: i granata vedono la B: Il Monza di Raffaele Palladino sbanca l’Arechi negli ultimi 15 minuti di gara e mette nei guai la Salernitana di Liverani. In gol Maldini e Pessina, i granata restano inchiodati all’ultimo e 20esimo ...ilnapolionline Salernitana Monza 0-2, Palladino continua a vincere dopo il Milan: la classifica di Serie A aggiornata: Salernitana Monza 0-2, Palladino continua a vincere dopo il Milan: la classifica di Serie A aggiornata dopo il match delle 18:00 Non si rialza la Salernitana mentre il Monza riesce a continuare a ...milannews24

Video di Tendenza