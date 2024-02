Monza, Palladino: “Dopo la vittoria sul Milan ai calciatori ho detto questo”

Raffaele Palladino , quando si presenta in sala stampa, non ha più l’abito – già in lavanderia causa festeggiamenti – ma ha gli occhi lucidi. Silvio ... (sport.quotidiano)

Ottenuta la salvezza per il secondo anno di fila (per la matematica mancano ancora pochi punti), il Monza guarda al futuro con molto ottimismo... (calciomercato)

Le parole di Raffaele Palladino , tecnico del Monza , in conferenza stampa in vista della partita dei brianzoli contro la Salernitana Raffaele Palladino ha ... (calcionews24)

PALLADINO, Jovic Giustissimo il rosso contro di noi: Nella sua conferenza stampa odierna, di presentazione alla trasferta contro la Salernitana, il tecnico del Monza Raffaele Palladino è tornato anche a parlare del rosso dato a Luka Jovic ... firenzeviola

MONZA - I convocati di Palladino per il match con la Salernitana, prima chiamata per Popovic: Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Palladino ha convocato 25 giocatori per Salernitana-Monza, gara della ventiseiesima giornata di Serie A 2023/24, in programma sabato 24 febbraio alle ... napolimagazine

Serie A: il Monza con la Salernitana per chiudere i conti per la salvezza, le parole del Mister: Il Monza va a Salerno con un obiettivo principale: chiudere i conti per la salvezza. Le parole di mister Palladino alla vigilia. ilcittadinomb