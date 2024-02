Monza | i convocati di Palladino per la Salernitana | la lista

Monza, i convocati di Palladino: la decisione su Di Gregorio

Salernitana, Weissman a caccia del bis: È in vantaggio per una maglia da titolare al centro dell'attacco per la sfida contro il Monza, Shon Weissman dovrebbe giocare da terminale offensivo contro i brianzoli in una gara da vincere a tutti i ... tuttosalernitana

Salernitana, i convocati di Liverani per il Monza: le novità: Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di oggi contro il Monza Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista ... calcionews24

Salernitana, è ancora emergenza in difesa: Fazio resta fuori dai convocati: StampaLa Salernitana ha diramato poco dopo mezzogiorno di oggi, sabato 24 febbraio, la lista dei convocati per la sfida che i granata sosterranno all’Arechi (calcio d’inizio alle ore 18) contro il Mon ... salernonotizie