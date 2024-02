Monte Sacro | perché è uno dei quartieri preferito dai Romani | si colloca nella parte nord-est della Capitale

In quattro sono stati beccati mentre tentavano di portare via uno scooter . A lanciare l’allarme sono stati i residenti che hanno allertato i Carabinieri. ... (ilcorrieredellacitta)

Hanno approfittato dei fuochi d’artificio per svaligiare una gioielleria in Via Ugo Ojetti a Roma, zona Montesacro – Talenti. Il colpo intorno a mezzanotte e ... (ilcorrieredellacitta)