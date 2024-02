Monobob | Buckwitz al comando a metà gara dei Mondiali di Winterberg Meyers-Taylor e Walker sono in scia

Monobob, Buckwitz al comando a metà gara dei Mondiali di Winterberg, ma Meyers-Taylor e Walker sono in scia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Si annuncia grande battaglia per il titolo iridato! Lisainfatti si trova aldopo le prime due manche dei Campionati2024 difemminile in corso di svolgimento a(Germania), ma la battaglia per la medaglia d’oro è davvero campale. Sul budello teutonico, sotto una fitta nevicata, è emersa la padrona di casa Lisacon il tempo complessivo di 1:57.24 (58.51 e 58.73) con soli 9 centesimi di vantaggio sulla statunitense Elana(58.64 e 58.69) e 11 sull’australiana Breeana(58.57 e 58.78). Come si può vedere, i distacchiridottissimi. Quarta, ma a sua volta ancora in piena corsa per le medaglie, la tedesca Laura Nolte (58.59 e 58.83) che si trova a ...

Buckwitz al comando dopo due run nel monobob dei Mondiali. Nessuna italiana al via: La gara femminile di monobob, senza azzurre al via, vede al comando dopo due run la tedesca Lisa Buckwitz con il tempo di 1’57"24, davanti all’americana Elana Meyers Taylor, staccata di 9 centesimi. fisi

Bob, Mondiali Winterberg 2024. Tedeschi pronti all’abbuffata di medaglie. Gli azzurri provano a farsi valere: Trasferendoci nel settore femminile, il monobob ha in Lisa Buckwitz la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. La tedesca ha vinto quattro delle sette gare disputatesi in stagione, ... oasport

Nolte and Levi make winning return: Nolte also claimed monobob victory in Altenberg and now sits top of the combined standings ahead of fellow German Lisa Buckwitz, while she also extended her lead in the two-woman standings to 62 ... eurosport