Mondiali di Beach Soccer | strepitosa l’Italia a Dubai | è finale con il Brasile

Mondiale beach soccer: l'Italia batte la Bielorussia ai rigori e va in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Straordinaria avventura delMaschile delai, in svolgimento a. Gli Azzurri hanno vinto ai rigori per 8-7 contro la Bielorussia in semi. Domani la Nazionale Tricolore sarà in campo con il super(che ha battuto l’Iran per 3-2), alle 16,30. Il capitano Emmanuele Zurlo è stato l’ultimo giocatore a battere il rigore. Quest’ultimo ha spalancato le porte alla finalissima. “Straordinaria Ital, complimenti agli azzurri, al Ct Del Duca e a tutto lo staff. Da campione d’Europa in carica, la Nazionale italiana sta giocando un Mondiale sontuoso. È un gruppo incredibile, con tanta qualità e un cuore immenso, che ci rende orgogliosi. Con le rimonte contro Tahiti e ...