Mondiale Supersport. Baldassarri: "Sono carico"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sul suo tracciato preferito, Phillip Island in Australia, inizia nel weekend ildi Lorenzo. Comincia la seconda volta nella categoria e la prima su una Ducati. Dopo l’esperienza al piano di sopra, in Superbike, finita col 18° posto nella graduatoria finale e senza un contratto, il Balda è dovuto ri-scendere controvoglia. Con l’Orelac Team e la Ducati, il centauro di Montecosaro ha riacquistato il fuoco ed è pervaso da sete di rivincita. E chissà che non si possa sognare il titolo iridato nella categoria, d’altronde nel 2022 fu vice campione. "– ci dice dall’Australia – e sì, sogno di poter lottare per il titolo, l’obiettivo sarà di finire tra i primi 3 in ogni gran premio. Non siamo ancora pronti, avendo fatto pochi test e non ho ancora trovato il miglior ...

