Monchengladbach-Bochum in ritardo: il motivo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Continua il programma della 23ª giornata della Bundesliga e il turno si preannuncia molto interessante per le zone alte e basse della classifica. Il primo match di giornata ha visto il successo del Bayer Leverkusen contro il Magonza e la squadra di Xabi Alonso vola sempre di più verso il titolo. Nel frattempo la partita, in programma alle 15:30 di sabato 24 febbraio, inizierà in. Il? Problemi della circolazione stradale e ungenerale. L'articolo CalcioWeb.

Borussia Monchengladbach-Bochum, il pronostico di Bundesliga: piace il Multigoal: Prende il via la 23ª giornata di Bundesliga, e alle 15:30 del 24 febbraio andrà in scena la sfida tra Borussia Monchengladbach e Bochum. La partita vede due squadre in un momento di forma opposto. footballnews24

Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus steht wieder zur Verfügung: Borussia Mönchengladbach kann für das Heimspiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) mit Florian Neuhaus planen. Nach einigen Tagen Zwangspause aufgrund von muskulären Problemen hat der zentrale ... onefootball

Bayern in crisi totale: perde anche a Bochum, Tuchel sempre più a rischio: Dopo 9 anni i bavaresi incassano la terza sconfitta di fila (3-2) in gare ufficiali e restano a -8 dalla capolista Leverkusen. Il tecnico non vuol sentire ... repubblica