Modello 730 precompilato | il calendario da seguire per la dichiarazione dei redditi 2024

Novità modello 730 (2024): arriva il modello semplificato online

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sebbene l’inizio della stagione per ladeicoincida con la disponibilità del730/, essa effettivamente ha inizio con la consegna della Certificazione Unica da parte del datore di lavoro sia al dipendente che all’Agenzia delle Entrate. Nell’anno in corso, i modelli precompilati 730 ePF verranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile. Le scadenze per lanelsono previste per aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre. Il730sarà accessibile online tramite l’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile, tuttavia sarà possibile soltanto la visualizzazione. Eventuali ...